Do Brasil chega mais um insólito. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, anunciou Philippe Coutinho de uma forma... criativa. Na conferência de imprensa de apresentação, sacou do telemóvel para tocar uma música dedicada ao jogador.

«Não posso perder a oportunidade», afirmou Pedrinho. Ao ritmo do funk, a música versa: «O Pedrinho já confirmou/ O Coutinho voltou, querendo demais.»

O jogador regressou ao clube onde foi formado, por empréstimo do Aston Villa, já depois de ter representado o Al-Duhail, do Qatar. Coutinho custou 20 milhões de euros ao Aston Villa em 2022. Tem contrato válido até 2026 com o clube inglês.

Vale a pena ver o vídeo: