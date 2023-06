Viveram-se cenas de violência após a derrota do Vasco da Gama com o Goiás, na última madrugada.

O desaire caseiro provocou confrontos nas bancadas e no exterior do estádio, além alguns adeptos terem invadido o estacionamento dos jogadores e danificado alguns dos carros.

E no meio do caos, há uma imagem dramática que fica: a de um pai que recusou deixar o estádio, como a polícia ordenava… porque estava com o filho de apenas sete anos.

O momento captado e partilhado mostra o pai a tentar explicar a um dos polícias que não vai sair da bancada perante o caos que se vivia nas imediações do estádio.

«Eu sei que estou errado por estar aqui no estádio. Mas vocês têm cassetetes, têm armas, têm tudo. Eu tenho uma criança de sete anos. Estão a passar cavalos para aqui, há tiros para lá, spray pimenta… Sim, eu não devia estar aqui e nunca mais volto ao estádio, mas agora não vou sair daqui», argumentou.

Ainda assim, pai e filho deixaram mesmo o estádio, após a garantia de que haveria polícia para lhes garantir a segurança.