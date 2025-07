Os adeptos do Vasco da Gama invadiram o Centro de Treinos do clube e ameaçaram os jogadores, face aos recentes maus resultados do clube, que ocupa o 15.º lugar do Brasileirão.

Entre os protestos, o foco esteve no ex-Benfica João Victor, que ouviu a contestação de alguns dos adeptos, tendo-se vivido momentos de tensão.

Este episódio com a equipa onde joga o português Nuno Moreira sucedeu após na quarta-feira situação semelhante ter ocorrido também no centro de treinos do Sport Recife, de Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.

Assista aqui ao momento com João Victor:

Eles falando com o João Victor pic.twitter.com/99LdfLhpM4 — CRVG 💢 (@Vascojpa123) July 17, 2025

O técnico Fernando Diniz tentou acalmar os ânimos da «torcida» do clube carioca, que se mostrou particularmente desagradada, sobretudo após a goleada (4-0) sofrida na Taça Sul-Americana, frente aos equatorianos do Independiente del Valle.

O Vasco da Gama soma 13 pontos ao fim de 13 jogos do Brasileirão, com quatro vitórias e um empate, contrastantes com as oito derrotas que a equipa sofreu desde o início da temporada, na competição.