O Flamengo venceu, na noite de sábado, o Vasco da Gama e apurou-se para a final do Campeonato Carioca. O clássico no Maracanã ficou também marcado pelo golo do português Nuno Moreira, que se estreou a marcar ao segundo jogo pelos vascaínos.

À passagem dos 20 minutos, o português, de 25 anos, fez balançar as redes em pleno Maracanã, após um desvio na pequena área, no seguimento de um livre. O extremo contratado ao Casa Pia tornou-se assim no segundo português a faturar pelo Vasco, depois de Fernando Peres o ter feito em 1974.

O Flamengo não baixou os braços e de tudo fez para dar a volta ao resultado. Bruno Henrique, aos 36 minutos, empatou a partida e aos 69, o recém-entrado, Luiz Araújo, selou o resultado em 2-1, consumando a reviravolta.

Desta forma, o Flamengo apurou-se para a final do Carioca, depois de ter vencido o Vasco nos jogos da primeira (1-0) e segunda mão (2-1). O Fluminense, que leva vantagem de 4-0 na primeira mão, defronta este domingo o Volta Redonda para decidir o segundo finalista.