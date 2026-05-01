VÍDEO: Nuno Moreira marca e o Vasco da Gama vence na Sul-Americana
Extremo português fez os 90 minutos no triunfo por 3-0 sobre os paraguaios do Olímpia
Nuno Moreira voltou a brilhar pelo Vasco da Gama, que na última madrugada venceu os paraguaios do Olímpia, por 3-0, subindo à liderança do Grupo G da Taça Sul-Americana.
O extremo português de 26 anos jogou os 90 minutos e fez o segundo golo dos cariocas, em São Januário, aos 51 minutos, após Puma Rodríguez ter inaugurado o marcador ainda na primeira parte (aos 39m).
Adson fechou a contagem (aos 55m) e foi a grande figura da partida, ao juntar duas assistências ao golo.
O Vasco, comandado por Renato Gaúcho, soma agora quatro pontos, tantos quantos Olimpia e Audax Italiano. A equipa do Rio de Janeiro lidera o grupo por ter melhor saldo de golos.
No próximo domingo, o Vasco defronta o rival Flamengo, no Maracanã, em jogo a contar para a 14.ª jornada do Brasileirão.