Confirmada a ausência para o duelo com a Venezuela, Neymar também vai falhar o duelo contra o Uruguai, em Montevideu, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



O internacional canarinho não joga devido a uma lesão na virilha, sofrida ao serviço do PSG no duelo contra o Basaksehir, da Liga dos Campeões. De resto, Tuchel já tinha considerado «impossível» para Neymar jogar.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, disse que a recuperação de Neymar após quatro dias de descanso não foi suficiente. Tite já havia convocado o jogador do Flamengo Pedro para as partidas, sem retirar Neymar da convocatória.

O Brasil já havia perdido cinco jogadores nas duas partidas, incluindo os médios Philippe Coutinho e Fabinho, lesionados, e o defesa Rodrigo Caio. Por sua vez, defesas Eder Militão e Gabriel Menino foram afastados após terem sido infetados com o novo coronavírus.