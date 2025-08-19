O jogo desta semana entre o Vila Nova e o Góis, da segunda divisão brasileira, ficou marcado por um momento algo inusitado.

Ora, logo no primeiro minuto de jogo, os adeptos da equipa da casa exibiram um enorme tifo que tapava toda a visibilidade para o relvado. E, durante esta coreografia, o Vila Nova marcou mesmo um golo.

Os adeptos, que ainda tinham retirado a faixa de apoio ao clube, aprontaram-se a fazê-lo para conseguirem festejar o tento. Viram o golo? Possivelmente não, mas os festejos não faltaram.

De referir que o Vila Nova acabou a vencer por 2-0. Uma boa notícia para os adeptos da casa, que ainda conseguiram ver um dos golos.