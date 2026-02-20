A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu «rigor» à FIFA e à UEFA «no caso de racismo cometido contra Vinicius Jr.».

Em comunicado, a CBF revela que enviou cartas às entidades máximas do futebol mundial e europeu nesta quinta-feira (19), em que reforça que espera «o monitoramento da FIFA sobre o caso e que a UEFA adote todas as medidas necessárias para identificar e punir os culpados pelas injúrias raciais» no jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

Nas carta à FIFA o órgão federativo agradece «o público gesto de solidariedade do presidente Gianni Infantino», e enaltece «as mudanças nos artigos 15 e 30 do código disciplinar da entidade, que oferecem novos mecanismos e formas de combater e erradicar a discriminação do futebol».

À UEFA, a CBF destaca que a instituição tem sido uma das líderes no combate ao racismo e à discriminação, «com políticas criadas para prevenir e punir condutas discriminatórias», tendo feito um pedido formal para que seja feita uma investigação minuciosa sobre os atos cometidos contra Vinicius Jr. e que «leve em consideração o testemunho da vítima e das pessoas presentes, para identificar e punir de maneira exemplar os envolvidos no episódio».

Ambas as cartas são assinadas pelo presidente da CFB, Samir Xaud.

De recordar que o protocolo de racismo da UEFA foi ativado pelo árbitro do jogo Benfica-Real Madrid, da Liga dos Campeões, na passada terça-feira, na sequência das queixas de Vinicius Jr. por alegados insultos racistas dirigidos por Gianluca Prestianni, jogador argentino que representa o clube português.