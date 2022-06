O Corinthians venceu o Goiás por 1-0 neste domigo, graças a um golo de Fábio Santos, aos 34m, de penálti.

A equipa treinada pelo português Vítor Pereira e com o também luso Rafael Ramos a jogar os 90 minutos iguala assim o Palmeiras de Abel Ferreira com 25 pontos, apesar de ter mais um jogo disputado.

Nos outros jogos do início da noite, destaque para a derrota do Flamengo por 2-0, diante do campeão At. Mineiro de Hulk, que sobe assim ao terceiro lugar, a quatro pontos do líder.