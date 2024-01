O antigo jogador e técnico brasileiro Mário Zagallo morreu na sexta-feira aos 92 anos.

«É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo», lê-se na nota de pesar publicada na conta oficial do antigo futebolista no Instagram.

Conhecido por «Velho Lobo», Zagallo teve um papel fundamental em quatro dos cinco títulos mundiais da canarinha.

Como jogador, conquistou dois troféus: em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile. Do banco, conduziu a seleção brasileira ao título no México, em 1970, e foi coordenador técnico na conquista do título de 1994, nos Estados Unidos.

Voltou aos comandos da seleção em 1998, quando o Brasil de Ronaldo perdeu por três bolas a zero no Stade de France para os Bleus, do capitão Didier Deschamps.

Zagallo, imortalizado com uma estátua à frente do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, esteve à frente da seleção do Kuwait, entre 1976 e 1978, e da equipa dos Emirados Árabes Unidos, nos anos 1989 e 1990.