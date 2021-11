O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu este domingo com o Fluminense, por 2-1, e viu interrompida a série de cinco triunfos consecutivos.

Na condição de visitante, o Verdão até se adiantou no marcador, por Dudu, aos 28'. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Yago fez o empate e a dois minutos dos 90' operou a reviravolta no Maracanã.

O Palmeiras continua no terceiro lugar do Brasileirão, com 58 pontos, a dois do Flamengo e a 10 do líder, o Atlético de Mineiro, ambos com um jogo ainda por realizar.