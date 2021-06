O Palmeiras venceu o Bahia por 3-2, na noite deste domingo, em jogo do Brasileirão.

A equipa de Abel Ferreira entrou melhor no jogo, com golo de livre de Gustavo Scarpa, aos sete minutos. Aos 12 minutos foi a vez do Bahia atirar a contar, através do defesa Luiz Otávio.

Só na segunda parte é que o marcador voltaria a piscar. Aos 73 minutos Maycon Douglas deu vantagem ao clube de Salvador. Pouco depois o Palmeiras voltou à carga e equilibrou as contas através de Raphael Veiga.

Aos 90+2, Breno Lopes voltou a brilhar. Herói do título da Libertadores com um golo no final do jogo contra o Santos, o atacante decidiu novamente neste jogo e deu a vitória ao «Verdão».

A sorte de uns é o azar de outros: o Athletico Paranaense empatou na receção à Chapecoense. A equipa da casa, orientada pelo português António Oliveira, sofreu o primeiro golo aos 26 minutos, com Ignácio Oliveira a abrir o marcador. Ainda na primeira parte, aos 37 minutos, o defesa direito Khellven fugiu com a bola para dentro, entrou na área adversária e empatou o jogo.

O Athletico ainda conseguiu a reviravolta, através do central Thiago Heleno, na sequência de um canto. O golo que fechou as contas chegou já nos minutos finais. Aos 90+4, Geuvânio selou o empate que atirou o Athletico Parananese para o segundo lugar do Brasileirão, com 13 pontos conquistados.

O Palmeiras, com a vitória conquistada, também tem agora 13 pontos, e sobe ao terceiro lugar do Brasileirão. O próximo jogo do conjunto de Abel Ferreira é contra o Internacional, na próxima quarta-feira. Já a equipa de António Oliveira vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense.