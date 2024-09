O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu este domingo na casa emprestada do Vasco da Gama, por 1-0, e manteve-se a três pontos do Botafogo, líder do campeonato brasileiro de futebol.

Em Brasília, na 27.ª jornada, o bicampeão brasileiro chegou à vitória com um golo do argentino José López, aos 27 minutos.

O Palmeiras, bicampeão brasileiro, manteve-se a três pontos do Botafogo, orientado por Artur Jorge, que venceu no sábado no terreno do Fluminense, por 1-0.

O Verdão segurou o segundo posto, ao somar 53 pontos, mais um do que o Fortaleza, terceiro, que goleou em casa o Bahia, por 4-1.

Já o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, foi batido no terreno do Atlético Mineiro, por 3-0.

Deyverson, que passou por Benfica e Belenenses, marcou o primeiro golo, aos 39, Cadu, aos 52, aumentou a vantagem, antes de o antigo jogador do FC Porto Hulk fixar o resultado, aos 78.

O Bragantino caiu para o 12.º lugar, com 31 pontos, a cinco do rival de hoje, que subiu ao nono posto.