Este domingo há decisão no Brasileirão e uma coisa é certa: vai haver treinador português campeão: Artur Jorge pelo Botafogo, ou Abel Ferreira pelo Palmeiras.

Em comum, além de serem treinadores portugueses atualmente no Brasil, ambos já venceram ali a Libertadores (Abel as de 2020 e 2021 e Artur Jorge a deste ano há uma semana) e também têm um passado em comum no Sporting de Braga, onde foram jogadores e treinadores.

E foi em Braga que o antigo defesa central Nem jogou com ambos. O brasileiro de 51 anos, campeão brasileiro pelo Athletico Paranaense em 2001, fez parte do mesmo plantel bracarense com Artur Jorge em 2003/04, a última de 12 épocas seguidas do atual treinador do Botafogo em Braga, antes de acabar a carreira no Penafiel, em 2004/05.

E as ligações entre os três são tais que de Penafiel é Abel Ferreira, com quem Nem jogou em Braga na época 2004/05 e na primeira metade de 2005/06, antes da saída do agora técnico do Palmeiras para o Sporting, onde acabou a carreira de jogador em 2011 e começou a de treinador.

Quando chegou a Braga, Nem fez parte de uma renovação na equipa e no eixo defensivo, onde, de certa forma, sucedeu ao capitão Artur Jorge. «O Artur Jorge estava no Braga há bastante tempo, era o capitão de equipa e, com a minha chegada ao Braga, já tínhamos entendido que ele iria sair naquela época do clube. Conversámos um pouco em relação a tudo isso, ficámos um tempo no Braga juntos, mas depois ele saiu e eu assumi a braçadeira de capitão, junto com o Barroso e o Castanheira. Daí para a frente, tivemos uma boa relação», contou Nem, em declarações ao CNN em Jogo, este domingo.

«Abel estudou sempre o futebol e está a dar certo no Brasil, assim como Artur Jorge»

Nem falou ainda do Palmeiras e do trabalho de Abel Ferreira no «Verdão», destacando a sua vertente estudiosa que espelha o atual sucesso.

«O Abel estudava muito o jogo, o futebol. E hoje, no Palmeiras, é um dos mais vencedores, é o que mais venceu à frente do Palmeiras. Sempre procurou aprimorar-se e agora está a dar tudo certo para ele aqui no Brasil, assim como Artur Jorge. São pessoas que estudam muito o futebol e isso é muito bom. Quando vêm para o Brasil, também aprendemos com eles», referiu Nem, acreditando que será o Botafogo o campeão esta noite.

O «Fogão» é líder com 76 pontos, mais três do que o Palmeiras, 2.º classificado. Ao Botafogo, que recebe o São Paulo, basta um ponto para o título. Já o Palmeiras, que recebe o Fluminense – que ainda não assegurou a permanência – precisa de vencer e esperar que o Botafogo perca. Os jogos estão marcados para as 19 horas.

«Diferença para Lage é que Artur Jorge trouxe a sua equipa para o Botafogo»

O antigo jogador do Sp. Braga (2003-2007) falou ainda das diferenças de Artur Jorge para outro português que já treinou o clube, Bruno Lage – agora no Benfica – entendendo que ter a sua equipa técnica consigo faz a diferença.

«A única diferença que eu vejo entre o Bruno e o Artur é que o Artur Jorge trouxe a sua equipa para o Botafogo e o Bruno não conseguiu isso. E aqui, no Brasil, se não se traz uma equipa para trabalhar junto a ti, fica muito difícil comandar a equipa inteira», disse, referindo que o mesmo, para bem, acontece com Abel no Palmeiras.