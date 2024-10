Na 29.ª ronda do Brasileirão, o Botafogo de Artur Jorge aproveitou o nulo entre Palmeiras e Bragantino para reforçar a liderança.

Na noite deste sábado, o «Fogão» venceu na visita ao Athletico Paranaense, orientado por Lucho González, por 0-1. Uma entrada eficaz permitiu a Igor Jesus da Cruz assinar o único golo, aos 14 minutos.

No segundo tempo, apesar das trocas e do reforço da pressão, o Botafogo resistiu para retomar a via das vitórias.

Entre os visitantes, Alex Telles foi totalista, enquanto Danilo Barbosa (médio ex-Sp. Braga e Benfica) e Tiquinho Soares (ex-FC Porto e Vit. Guimarães) foram a jogo aos 78 e 87 minutos, respetivamente.

O Botafogo está na liderança, com 60 pontos, mais três face ao Palmeiras. Segue-se a receção ao Criciuma (12.º), na madrugada de 19 de outubro (meia-noite).

Por sua vez, o Paranaense é 15.º, com 31 pontos, mais dois face à linha de água. Segue-se a visita ao «aflito» Corinthians (18.º).

Caixinha trava Abel

Na visita ao Bragantino de Pedro Caixinha, o Palmeiras empatou a zeros, também na noite deste sábado. Apesar do domínio, o «Verdão» foi incapaz de inaugurar o marcador.

Entre os pupilos de Caixinha, Ivan Cavaleiro foi a jogo aos 61 minutos. Por sua vez, Lucas Evangelista, médio ex-Vit. Guimarães e Estoril, foi totalista.

No segundo lugar, com 57 pontos, mas ainda crente no tricampeonato, o Palmeiras visitará o Juventude (14.º) na madrugada de 21 de outubro (meia-noite).

Quanto ao Bragantino, é 13.º, com 34 pontos, cinco de diferença para a linha de água. Após três empates consecutivos, a turma de Caixinha visitará o Vitória (17.º) na noite de 19 de outubro (20h).

Outros resultados:

Atlético Mineiro (9.º) 2-2 Vitoria (17.º)