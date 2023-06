O Al Nassr, da Arábia Saudita, está interessado em ter Luís Castro a treinar Cristiano Ronaldo, sabe o Maisfutebol.

Nesse sentido, o clube árabe avançou pelo treinador português e colocou em cima da mesa uma oferta anual quase quatro vezes superior ao salário atual no Botafogo, cujo contrato é válido até abril de 2024.

Trata-se portanto de uma proposta muito tentadora, à qual não será alheia a boa fase do Botafogo, e que permitiria a Luís Castro trabalhar ao lado de algumas das maiores estrelas do futebol mundial, no cada vez mais milionário futebol saudita.

No Brasil desde abril de 2022, quando resolveu deixar o comando do Al Duhail, do Qatar, o português, entretanto, também é alvo de conversas para renovar o vínculo no emblema do Rio de Janeiro. Os primeiros contactos já foram iniciados.

Nesta edição do Brasileirão, que está na décima jornada, o Botafogo somou oito vitórias e duas derrotas. Tem 24 pontos, mais dois do que o Palmeiras de Abel Ferreira, atual campeão da competição.