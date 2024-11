A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro abriram uma investigação ao avançado do Flamengo, Bruno Henrique, por ter visto dois cartões amarelos que terão beneficiado apostadores.

O caso remonta ao encontro entre o Flamengo e o Santos, a 1 de novembro de 2023. À passagem do minuto 50, o jogador brasileiro viu um cartão amarelo, reclamou com o árbitro e foi expulso.

Também a família de Bruno Henrique está a ser investigada. O irmão da avançado, a cunhada e a prima alegadamente realizaram um número excessivo de apostas ligadas à expulsão do jogador no encontro frente ao Santos.

Entretanto, a direção do Flamengo decidiu não afastar o avançado, que esta quinta-feira treinou com a equipa no centro de treinos do clube.

Veja aqui o lance em questão: