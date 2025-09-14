O Palmeiras de Abel Ferreira venceu em casa o Internacional de Porto Alegre por 4-1 e colocou-se dois pontos à frente do Cruzeiro de Leonardo Jardim e a apenas um do Flamengo na liderança do Brasileirão.

Vitor Roque, grande figura da noite, inaugurou o marcador logo aos 3 minutos após ser servido pelo ex-FC Porto Felipe Anderson.

Seria o primeiro de três golos do ex-Barcelona, que voltaria a faturar pouco depois do minuto 20 na conclusão de uma grande verticalização da equipa de Abel.

O 3-0 chegou pouco antes da meia-hora e foi da autoria do ex-Estoril e V. Guimarães Lucas Evangelista, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes do Internacional a um remate de meia-distância de Felipe Anderson.

Numa grande primeira parte, o Verdão fez ainda mais um golo. Por Vitor Roque, que chegou ao hat-trick em menos de meio jogo.

A quatro dias da 1.ª mão dos quartos de final da Libertadores frente ao River Plate, o Palmeiras baixou o ritmo do jogo na segunda parte e Abel, que começou a fazer substituições por volta dos 60 minutos, concluiu-as ainda com 10 minutos por jogar, já depois de Carbonero ter assinal, aos 72m, o tento solidário do Internacional.

Também neste sábado, o Fortaleza regressou aos triunfos no primeiro jogo após o despedimento de Renato Paiva, ao levar a melhor sobre o Vitória por 2-0. Desde 26 de julho que o Fortaleza, 19.º classificado da Série A, não ganhava.