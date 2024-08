Na ressaca da eliminação na Taça do Brasil, o Botafogo de Artur Jorge foi derrotado, na tarde deste domingo, no reduto do Juventude (3-2).

Na 22.ª jornada da Liga, Danilo Barbosa – médio ex-Sp. Braga e Benfica – foi titular no «Fogão». Por sua vez, o lateral Marçal – ex-Benfica e Nacional – foi a jogo aos 66m.

O marcador foi inaugurado ao nono minuto, por Danilo Boza. Em cima do intervalo, aos 45+5m, Ronie Carrillo – ex-Portimonense – duplicou a vantagem.

Face à primeira parte de pouco ataque, os forasteiros estavam obrigados a aprimorar as dinâmicas de transição. Todavia, aos 48m, Marcelinho complicou (ainda mais) a missão dos comandados de Artur Jorge.

Entre trocas, o Botafogo reduziu por Cuiabano, aos 69m, e por Marçal, aos 81m. Ainda assim, escasso para evitar o terceiro deslize em quatro jornadas.

Ainda que na liderança, com 43 pontos, o Botafogo poderá ser ultrapassado pelo Fortaleza, que visitará, a 17 de agosto, o Bragantino (11.º).

O segundo classificado do Brasileirão anota 42 pontos, enquanto o Flamengo acumula 40 e ocupa o terceiro posto. Na noite deste domingo (20h), o «FLA» receberá o Palmeiras (4.º) e poderá igualar o Botafogo no topo.

Na próxima jornada, na noite de 18 de agosto (20h30), o «Fogão» receberá o Flamengo. Antes, Artur Jorge receberá Abel Ferreira na primeira mão dos «oitavos» da Libertadores. Será na madrugada de quinta-feira (01h30).