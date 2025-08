O Mirassol continua a ostentar o posto de sensação da época no Brasileirão e venceu na receção ao Vasco da Gama, por 3-2. Na madrugada deste domingo, em encontro da 18.ª jornada, o ala Nuno Moreira (ex-Casa Pia) foi titular nos visitantes, ao lado de Philippe Coutinho, enquanto João Victor (ex-Benfica) começou de início na defesa.

O marcador foi inaugurado aos 51 minutos, graças ao golo do médio Negueba. Sete minutos volvidos, o avançado Chico duplicou a vantagem.

Entre trocas, a resposta do Vasco foi efetivada aos 66 e 70 minutos, com os golos do lateral Pumita Rodríguez e do avançado Vegetti, respetivamente. Todavia, o avançado Alesson devolveu a vantagem aos anfitriões, aos 83m.

Assim, o Mirassol é 5.º classificado, com 28 pontos, a oito do líder Flamengo, que visita na noite de sábado (22h30). Por sua vez, o Vasco da Gama é a primeira equipa acima dos lugares de despromoção (16.º), com 15 pontos, em igualdade com o Santos (17.º).

No calendário do “gigante da colina” segue-se a receção ao Centro Sportivo Alagoano, na madrugada de sexta-feira (meia-noite), na segunda mão dos “oitavos” da Taça do Brasil (0-0).

VITÓRIA, MIRASSOL!!! 💛💚

Com gols de Negueba, da Costa e Alesson, o Leão vence o Vasco por 3 a 2, no Maião, e soma 2️⃣8️⃣ pontos na Série 🅰️! ✌️ Com o resultado, o Leão está há 9️⃣ jogos invicto e na 5ª colocação na elite brasileira! 🔰 📷: JP Pinheiro/Agência Mirassol pic.twitter.com/5apJiz6KiG — Mirassol (@mirassolfc) August 2, 2025

O Sport Recife voltou a não contar com o médio Sérgio Oliveira, nem com o avançado Gonçalo Paciência, empatando a zeros com o Bahia. Por isso, o Recife continua no 20.º e último lugar, com seis pontos, a nove de zona segura. Segue-se a visita ao Grémio (14.º), na madrugada de 11 de agosto.

Quanto ao Bahia, ocupa o quarto posto, com 29 pontos, apontando baterias aos “oitavos” da Taça. Na noite de quarta-feira (23h30) há visita ao Retro para a segunda mão, depois do triunfo por 3-2 em casa.

Fim de jogo na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão: Sport 0x0 Bahia.#SPTxBAH #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/uh7re6u25b — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 2, 2025

Por fim, o Fluminense venceu o Grémio pela vantagem mínima (1-0), terminando a série de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e subindo ao 8.º lugar, com 23 pontos. Na madrugada de quinta-feira (1h30) há receção ao Internacional, na segunda mão dos “oitavos” da Taça, após o triunfo fora de portas (2-1).

Por sua vez, o Grémio é 14.º no Brasileirão, com 20 pontos, centrando atenções na receção ao Recife, na madrugada de 11 de agosto (0h30).