O regresso de Philippe Coutinho ao Vasco da Gama foi o ímpeto ideal para a recuperação de milhares de sócios. Desde a oficialização do médio brasileiro, há 10 dias, o «Gigante da Colina» recebeu, pelo menos, mais 12 mil sócios, ultrapassando a marca dos 46 mil.

Segundo avança a imprensa brasileira, até domingo, aquando da partida com o Atlético Mineiro, este total poderá atingir os 50 mil.

Além do regresso de Coutinho – que se junta a nomes como Payet, Souza e Alex Teixeira – a administração do Vasco da Gama aproveitou o momento para baixar os custos de inscrição de novos sócios, através de um desconto de 30 por cento.

Neste momento, o Vasco da Gama é o 11.º clube do Brasil com mais sócios, contabilizando apenas emblemas da primeira e segunda Liga. A abrir o top-10 está o São Paulo, com 54 mil sócios.

Regressado ao Brasileirão em 2023, o Vasco da Gama é nono no campeonato, com oito pontos de vantagem sobre a linha de água. Ao cabo de quatro triunfos consecutivos – e cinco jornadas invicto – o «Gigante da Colina» visita, na noite deste domingo (20h), o Atlético Mineiro.

A expectativa, agora, é descobrir quando voltará Philippe Coutinho a alinhar pelo Vasco da Gama, 14 anos depois. Nos preparativos para esse momento inesquecível, já foram vendidas mais de 20 mil camisolas do médio, de 32 anos.

Importa recordar que Coutinho está emprestado pelo Aston Villa, depois de ser cedido ao Al-Duhail, do Qatar.

Formado no Vasco da Gama, e integrado na equipa principal entre 2009 e 2010, as portas da Europa abriram-se em Itália, pelo Inter. Em 2012, o criativo assinou pelo Liverpool, onde permaneceu até 2018, quando reforçou o Barcelona.

Antes do regresso a Inglaterra, o brasileiro cumpriu quatro temporadas pelos catalães e, pelo meio, outra pelo Bayern Munique. Por isso, o currículo, além de recheado por campeonatos e taças, conta com uma Liga dos Campeões (2019/20).