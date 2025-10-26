Brasileirão
Flamengo perde e Palmeiras de Abel pode voltar a isolar-se no topo
Equipa carioca marca passo no Brasileirão
O Flamengo marcou passo na 30.ª jornada do Brasileirão, ao perder na visita ao terreno do Fortaleza por 1-0.
Breno Lopes fez o único golo do jogo, aos 12 minutos, dando a vitória ao agora antepenúltimo classificado.
Com este resultado, o Flamengo pode perder terreno para o Palmeiras de Abel, que neste domingo pode isolar-se na liderança do campeonato quando receber o Cruzeiro de Leonardo Jardim.
Recorde-se que o Fla e o verdão encontram-se em igualdade pontual.
