Sofrida, muito sofrida. Assim foi a vitória do Flamengo esta noite (4-3), na receção ao Bahia, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão.

O mengão entrou bem e marcou logo aos cinco minutos, por Bruno Henrique. No entanto, cinco minutos depois, Gabriel Barbosa foi expulso e complicou a vida ao emblema do Rio.

Ainda assim, Mauricio Isla ampliou a vantagem para 2-0 aos 33 minutos e deu outro conforto ao Flamengo.

Só que ninguém estava preparado para o vendaval preparado pelo Bahia no início do segundo tempo: Ramirez reduziu aos 50 minutos e Gilberto, aos 56 e 59 minutos, virou o jogo para 3-2. Em nove minutos, o Flamengo desperdiçou uma vantagem de dois golos.

Com menos um, a equipa de Rogerio Ceni não desistiu e conseguiu uma reviravolta épica. Pedrinho fez o 3-3 aos 82 minutos, e aos 90 Vitinho fez o 4-3 final, num jogo para mais tarde recordar.

Com este resultado, o Flamengo segue no segundo lugar do Brasileirão, com 48 pontos. Tem menos cinco do que o São Paulo, mas também menos um jogo. Já o Bahia é 16.º classificado, com 28 pontos – os mesmos do Vasco da Gama de Sá Pinto, mas mais um jogo.