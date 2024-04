No rescaldo ao nulo entre Palmeiras e Flamengo, na noite de domingo, a contar para a terceira jornada do Brasileirão, Tite abriu o livro na conferência de imprensa. O timoneiro do «FLA» desdobrou-se em elogios ao projeto liderado por Abel Ferreira.

«Falei com Abel antes do jogo e parabenizo o Palmeiras pelo trabalho longínquo, vitorioso, com os atletas com tanta sintonia, algo muito difícil. Disse-o ao Abel Ferreira e à presidente do Palmeiras, de modo a incentivar todos os clubes a darem tempo para que os profissionais possam trabalhar. Abel Ferreira é um exemplo», referiu.

Além disso, Tite aproveitou a ocasião para recordar a importância de Jorge Jesus no Flamengo: «No nosso modelo, a nossa média de golos talvez seja apenas superada por Jorge Jesus. Aliás, ele merece uma "placa", porque fez um trabalho extraordinário e é uma referência.»