Pelo terceiro jogo consecutivo, Hulk voltou a marcar e foi decisivo na vitória do At. Mineiro sobre o Fluminense, por 2-1.

O 'Flu' até se adiantou no marcador, aos 14 minutos, com Manoel a cabecear para o fundo das redes, na sequência de um pontapé de livre.

A vantagem dos forasteiros não durou muito tempo. Aos 38 minutos, Hulk converteu uma grande penalidade e deixou os adeptos do Galo em euforia.

Foi já aos 60 minutos que o ex- FC Porto voltou a levar as bancadas ao rubro. Novamente de bola parada, mas desta feita na cobrança de um livre, Hulk contou com um desvio num adversário para bisar no encontro e dar os três pontos ao At. Mineiro.

O Galo está agora a apenas um ponto de sagrar-se campeão e pode conquistar o Brasileirão já na terça-feira, caso o Flamengo não vença o Ceará. O At. Mineiro - numa altura em que ainda tem de disputar três jornadas - soma 78 pontos, mais 11 que o Mengão, que tem menos um jogo.