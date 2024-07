A jornada prometia ser mágica para os adeptos do Vasco da Gama, mas terminou em amargura, por culpa de Hulk. O ex-FC Porto bisou, na noite deste domingo, no regresso do Atlético Mineiro aos triunfos (2-0).

Em nova partida da ronda 18 do Brasileirão, os anfitriões contaram com Hulk e Battaglia – ex-Sp. Braga e Sporting – entre os titulares. No outro lado, Maicon – defesa ex-FC Porto – e o guardião Léo Jardim, ex-Rio Ave e Boavista, foram titulares.

Numa primeira parte de sentido único – 6-0 em remates – Hulk inaugurou o marcador aos 27m e bisou aos 39m. Aos 37 anos, e na quarta época pelo «Galo», o avançado assinou o quarto e quinto golo na Liga.

Na etapa complementar, entre trocas, Philippe Coutinho foi lançado aos 67 minutos, enquanto Alex Teixeira foi a jogo 10 minutos volvidos. Ainda assim, sem engenho para, pelo menos, reduzir a diferença no marcador.

Assim, o Atlético Mineiro é nono classificado, com 25 pontos. Segue-se a receção ao Corinthians (14.º), na noite do próximo domingo (23h).

Por sua vez, o Vasco da Gama é 10.º, com 23 pontos. No próximo fim de semana, também na noite de domingo (20h), o «Gigante da Colina» visitará o Grémio (18.º).

Corinthians escala tabela

A recuperar lugares no pós-Álvaro Pacheco, o Corinthians arrecadou, na noite deste domingo, o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão. Na visita ao Bahia (6.º), o «Timão» triunfou graças ao golo solitário de Ángel Romero, aos 37 minutos.

Entre caras conhecidas, Arias – defesa ex-Sporting – foi titular nos anfitriões, sendo rendido aos 59m por Gilberto, ex-Benfica. Do outro lado, o guardião Hugo Souza – ex-Desp. Chaves – foi escolhido por Ramón Díaz.

Ora, o Bahia é quinto, com 30 pontos, encaixando a segunda derrota consecutiva. Segue-se a visita ao Atlético Goianiense (19.º), na madrugada de quinta-feira (01h30).

Por sua vez, o Corinthians é 14.º, com 18 pontos. Na próxima ronda, o «Timão» receberá o Grémio, na madrugada de sexta-feira (meia-noite).

Outros resultados:

Grémio (18.º) 2-0 Vitória (17.º)