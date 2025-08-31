O Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu o São Paulo de Cédric Soares na madrugada deste domingo. No final, o resultado sorriu à formação do treinador português (1-0), que voltou a vencer duas vezes consecutivas para o Brasileirão.

Já do lado do São Paulo, Cédric foi titular e jogou toda a partida, mas não foi capaz de contrariar a derrota para o tricolor paulista, que não perdia para o campeonato há oito jogos na era de Hernán Crespo.

Matheus Pereira, ex-Sporting, marcou o golo que deu o triunfo à «raposa». Na passagem do minuto 64, o camisola 10 executou um livre direto, que contou com um desvio da barreira para enganar o guarda-redes são paulino, Rafael.

Com este triunfo, Leonardo Jardim sobe ao segundo lugar de forma provisória e pressiona o Palmeiras de Abel Ferreira. O «verdão», que tem menos dois jogos e enfrenta este domingo o Corinthians, encontra-se neste momento a dois pontos do Cruzeiro.

No outro jogo da noite, o Botafogo teve uma vitória categórica por 4-1 frente ao Red Bull Bragantino. Danilo (6m), Newton (33m), Savarino (45+2m) e Montoro (90+2) fizeram os golos da vitória da formação de Rio de Janeiro. Do lado do Red Bull Bragantino, Jhon Jhon (15m) fez o único golo da equipa.