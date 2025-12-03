O Flamengo chega às últimas duas jornadas do Brasileirão com a porta do título escancarada. A equipa de Filipe Luís soma 75 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras e seis acima do Cruzeiro de Leonardo Jardim, e depende apenas de si para levantar mais um troféu numa época já marcada pela conquista da Libertadores diante do «verdão» de Abel Ferreira.

O cenário mais direto para os cariocas é também o mais simples: um triunfo diante de Ceará ou Mirassol confirma imediatamente o título. A explicação é matemática: com três pontos, o Flamengo chegaria aos 78, um total que nenhum dos rivais consegue igualar. Para reforçar a solidez da liderança, a equipa soma ainda o maior número de vitórias (22) e o melhor saldo de golos (+50), critérios que desempatarão qualquer empate pontual.

Vitória chega para ser campeão

Se o Flamengo somar três pontos num dos dois jogos, chega aos 78 pontos, uma fasquia inalcançável para Palmeiras e Cruzeiro. Com 22 vitórias e um saldo de 50 golos, o líder domina também todos os critérios de desempate.

Empatar não é ideal, mas pode chegar

Mesmo sem vencer, o Flamengo mantém boas hipóteses de festejar. Em caso de dois empates, o líder da classificação acabaria com 77 pontos. Neste cenário, nem mesmo um Palmeiras perfeito conseguiria ultrapassar: os paulistas chegariam apenas aos 76 pontos, enquanto o Cruzeiro, ainda vencendo os dois jogos, ficaria por 75.

Um único ponto também pode bastar

A margem construída nas últimas semanas permite até um cenário ainda mais permissivo: o Flamengo pode ser campeão somando apenas um ponto nas duas jornadas que faltam. Para isso, basta que tanto o Palmeiras como o Cruzeiro não vençam os dois jogos.

Até com duas derrotas o Flamengo pode ser campeão

A vantagem é tal que até o pior desfecho, duas derrotas, não exclui o Flamengo da corrida. Para que isso aconteça, os rubro-negros têm de contar com:

o Palmeiras não pode somar mais de quatro pontos;

o Cruzeiro não vence os dois jogos.

O que precisam Palmeiras e Cruzeiro?

O Palmeiras está no limite das hipóteses. Com 70 pontos, precisa de vencer os jogos com Atlético Mineiro e Ceará, e ainda esperar por uma combinação complicada.

Mesmo empatando com o Flamengo no topo, as 22 vitórias dos cariocas e o saldo de golos (+50) tornam quase utópica qualquer recuperação, dado que o verdão tem 21 triunfos e apenas 28 golos positivos em comparação.

Já o Cruzeiro, com 69 pontos, tem uma missão hercúlea: vencer o Botafogo e o Santos e ainda rezar por tropeços do Flamengo e do Palmeiras. Qualquer ponto conquistado pelo líder torna a vida da «raposa» quase impossível.

Flamengo pode ser campeão já esta quarta-feira

O Maracanã pode testemunhar a festa ainda esta semana. O duelo com o Ceará dita vários cenários possíveis:

Se o Flamengo vencer: campeão no imediato.

Se empatar: campeão caso o Palmeiras empate ou perca frente ao Atlético Mineiro.

Se perder: campeão se o Palmeiras não vencer.

Apenas um triunfo dos paulistas comandados por Abel Ferreira adia tudo para a última jornada.

Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro: um dos três será coroado como campeão do Brasileirão em 2025, com o mengão a partir da frente do que resta da corrida que pode terminar com uma dobradinha que não acontece desde que Jorge Jesus foi treinador do clube, em 2019.