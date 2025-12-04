O Flamengo é campeão brasileiro! E o sonho do Palmeiras, que já era difícil, acabou.

Quatro dias depois de ter conquistado a Libertadores, a equipa treinada por Filipe Luís assegurou o título no Brasileirão ao vencer na receção ao Ceará, por 1-0, em jogo da 37.ª jornada, com um golo de Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente.

É certo que o Palmeiras, que depois de uma sequência péssima de resultados, voltou às vitórias e em grande ao triunfar na visita ao Atlético Mineiro, por 3-0. Porém, o «Mengão» só dependia de si e não facilitou no Maracanã e a festa rubro-negra vai prosseguir esta semana.

A noite até começou melhor para o Palmeiras do que para o Flamengo, na corrida ao título. Na visita ao Atlético Mineiro, em jogo a contar para a jornada 34, Flaco López abriu o marcador ao minuto nove e, aos 20 minutos, Allan dobrou a vantagem. Ao mesmo tempo, o Flamengo continuava empatado e esta combinação de resultados ainda dava esperança ao «Verdão» para a última jornada.

Porém, Samuel Lino deu vantagem ao Flamengo aos 37 minutos e deixou a sua equipa mais próxima da festa, enquanto o Palmeiras via-se ameaçado com uma bola ao poste e Carlos Miguel a evitar, na baliza, o 2-1 do Mineiro.

Em cima do intervalo, Piquerez foi expulso, Abel Ferreira não escondeu a frustração no banco de suplentes e disse várias vezes «vergonha» na direção da equipa de arbitragem. Mas, mesmo em inferioridade numérica, o Palmeiras aumentaria a vantagem já perto do apito final, com Luighi, acabado de entrar para a saída de Vitor Roque, a fazer o 3-0, ao minuto 81. Isto pouco depois de Rony ter visto um golo anulado para a equipa da casa, com recurso ao vídeo-árbitro, por falta sobre Carlos Miguel.

Nono título do Flamengo

O Flamengo confirmava no Maracanã a vitória e sucede ao Botafogo como campeão, voltando a sê-lo pela primeira vez desde 2020 e, no total, de acordo com os títulos reconhecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pela nona vez.

Os rubro-negros descolam do Santos (oito) como o segundo clube com mais títulos, estando só atrás dos 12 do Palmeiras.