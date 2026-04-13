O treinador português Franclim Carvalho defendeu-se das críticas e vaias dos adeptos após o empate do Botafogo ante o Coritiba na noite de domingo (2-2), explicando o que quis dar à equipa ao longo do jogo e deixando a garantia de que esta vai melhorar.

«Um empate que nos deixa tristes. No futebol não há justiça nem injustiça, fizemos muito para ganhar o jogo. Gostei muito da segunda parte, os atletas que entraram estiveram bem. O adversário teve três ocasiões claras e fez duas. Sei o que tenho de corrigir, tenho de enaltecer o carácter dos meus atletas, estivemos atrás do resultado e corremos. Tivemos 21 finalizações e fizemos dois golos, temos de fazer mais golos. Criámos ocasiões suficientes, sabemos que vamos fazer mais golos e que vamos melhorar», disse Franclim, após o jogo da 11.ª jornada do Brasileirão.

Ao intervalo, Franclim tirou Montoro e Santi Rodríguez no meio e lançou Edenílson e Villalba, dizendo que houve melhorias, depois de ter ouvido gritos de «burro» vindos das bancadas.

«Ele [Edenílson] entrou muito bem, é um jogador experiente, sabe o que o jogo pede e pode fazer as quatro posições na frente. Fiquei satisfeito, ele entrou bem. O treinador não consegue ser justo com todos, só podem entrar 16 no jogo, os 11 titulares mais cinco suplentes, mas estou satisfeito com todos. Não sei se o adepto aprovou ou não [as substituições], mas eu aprovei porque nós conseguimos virar o resultado e, depois, tivemos a infelicidade de sofrer o empate. O jogo não estava para o Montoro e para o Santi e nós mudámos, o Edenílson e o Villalba entraram muito bem», referiu Franclim, que leva dois empates em dois jogos pelo Botafogo, 11.º classificado com 13 pontos.