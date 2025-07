O Brasileirão marcou a tarde e noite de futebol deste domingo, com claro destaque para os triunfos do Cruzeiro, de Leonardo Jardim, e do Palmeiras, de Abel Ferreira.

No que toca ao líder do Brasileirão, Gabigol brilhou e apontou dois golos na goleada por 4-0 aplicada à Juventude, sendo que o Cruzeiro chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima. Já no decorrer do segundo tempo, o antigo avançado do Benfica começou por responder da melhor forma a um cruzamento de Kaio Jorge (51 minutos) e pouco depois beneficiou de uma grande penalidade para apontar o terceiro da equipa da casa.

Até final, Bolasie esteve em evidência ao oferecer o 4-0 a Eduardo, numa vitória que permite ao Cruzeiro somar 33 pontos e manter a liderança isolada do campeonato.

Assista aqui a um dos golos de Gabriel Barbosa:

Já o Palmeiras ainda apanhou alguns sustos, mas conseguiu vencer o Atlético Mineiro por 3-2, apesar da exibição categórica (mais uma) de Hulk. No banco de suplentes esteve Richard Ríos, mas não como opção para o técnico português.

A verdade é que o conjunto de Abel Ferreira entrou melhor no encontro e à passagem da meia-hora de jogo colocou-se em vantagem, por intermédio de Lucas Evangelista. Só que do outro lado estava um inspirado Hulk, que beneficiou de um pontapé de livre à entrada da área e não se fez rogado. As imagens falam por si, mas vale a pena ver e rever a execução do internacional brasileiro.

Veja aqui o golaço de Hulk:

O empate a um golo manteve-se até ao intervalo e dos balneários voltou mais forte o Palmeiras. Logo aos 51 minutos, uma infelicidade de Junior Alonso voltou a dar vantagem à equipa da casa, que pouco depois fez o terceiro, graças ao pontapé de Mauricio.

Até final, nota para mais um momento fantástico de Hulk, que teve nova oportunidade para brilhar e, na sequência de um pontapé de livre, não deu qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes.

Assista ao segundo golo de Hulk frente ao Palmeiras:

Nos restantes jogos deste domingo, o Botafogo deslocou-se até ao reduto do Sport, de Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência e João Silva, e venceu por 1-0, graças a um golo solitário de Cuiabano.

Esta derrota mantém o Sport na última posição da tabela, com apenas três pontos somados, ao fim de 13 jornadas.

O mesmo resultado registou-se na vitória caseira do Internacional sobre o Ceará, sendo que o único golo do jogo foi apontado aos 23 minutos, por intermédio de Alan Patrick. Por fim, o Vitória recebeu e venceu o Bragantino também por 1-0, com Renato Kayzer a fazer o gosto ao pé logo aos nove minutos.