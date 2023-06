Jornada pouco feliz para os treinadores portugueses no Brasileirão. O Cruzeiro de Pepa e o Botafogo de Luís Castro perderam, enquanto o Bahia de Renato Paiva somou mais um jogo sem vencer, não indo além de um empate.

Em encontro referente à 9.ª jornada do campeonato brasileiro, Hulk (ex-FC Porto) fez um golaço de livre direto e garantiu o triunfo do Atlético Mineiro no reduto do Cruzeiro (0-1).

O Botafogo, orientado por Luís Castro, perdeu na visita ao Athlético Paranaense (1-0). A equipa alvinegra continua na frente, com 21 pontos, mas abriu caminho para uma eventual aproximação do Palmeiras. Se vencer neste domingo, a formação orientada por Abel Ferreira fica a dois pontos do líder.

