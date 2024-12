O Palmeiras bateu o Cruzeiro por 2-1 com um golo de livre sobre o minuto noventa e, a três pontos do Botafogo de Artur Jorge, vai lutar pelo título no Brasileirão até à última jornada, marcada para o próximo domingo, mas Abel Ferreira diz que o título está «praticamente definido».

Na última jornada, o Botafogo recebe o São Paulo e só precisa de um empate para juntar o Brasileirão à Taça Libertadores, enquanto o Palmeiras vai receber o Fluminense, mas precisa que o adversário direto perca o último jogo.

«Está praticamente definido, o Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro. No jogo que tivemos em casa [com o Botafogo] não fomos competentes nas quatro ou cinco chances que tivemos antes do adversário fazer golo», destacou o treinador do Palmeiras em conferência de imprensa.

Qualquer que seja o desfecho, Abel Ferreira diz que o Palmeiras já tem o mérito de conseguir fazer frente ao Botafogo. «Temos o mérito de ser a equipa de tentar conseguir de frente com este Botafogo. Fruto do investimento que fez, da qualidade de recursos humanos, acho que têm tudo para serem campeões, ainda vão jogar em casa contra o São Paulo. Portanto, vamos procurar fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com consciência tranquila», prosseguiu.

Na última madrugada, o Palmeiras sentiu dificuldades para ultrapassar o Cruzeiro e a vitória só chegou sobre o minuto 90. «Três anos seguidos com melhor ataque e vocês querem criticar a forma como atacamos, isso é de quem não quer ver o futebol como temos que ver. É dinâmico, direto, agressivo. Precisamos fazer mais golos ou menos vai depender da inspiração dos jogadores. Mas digas o que disseres, o Palmeiras é o melhor ataque», destacou ainda.