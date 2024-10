O Palmeiras venceu o Juventude por 5-3, na última madrugada, e ficou a apenas a um ponto do Botafogo de Artur Jorge quando faltam apenas oito jornadas para o final e ainda há um duelo entre as duas equipas lideradas por treinadores portugueses. Abel Ferreira não quer olhar para a classificação e que a sua equipa focada nos jogos, «um de cada vez».

«Temos que continuar a fazer nosso trabalho, jogar nossos jogos, um jogo de cada vez, sem pensar muito no que vai acontecer. Sabemos para o que lutamos e só vamos saber (o campeão) dia 8 de dezembro, no final. [Agora[ é preparar para cada jogo, dar o melhor, tal como hoje», destacou o treinador do Palmeiras em conferência de imprensa.

O Botafogo continua no topo e Abel Ferreira elogia o conjunto liderado por Artur Jorge. «Uma equipe técnica competente, reforços de peso. Sabem o que investiram para brigar por títulos. Estão a lutar pela Libertadores, a lutar pelo Brasileirão. Uma equipe que investiu para dar a volta no que aconteceu ano passado», destacou.

Faltam oito jogo e Abel Ferreira pede, acima de tudo, concentração. «As pessoas falam muito pouco sobre esse aspecto mental. O xadrez joga-se com a mão ou com a cabeça? No futebol é o mesmo. Se joga futebol com os pés ou com a cabeça? Precisa estar com a cabeça boa para jogar», referiu ainda.

