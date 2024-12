Artur Jorge diz que o triunfo do Botafogo sobre o Internacional (1-0), na penúltima jornada do Brasileirão, foi uma «vitória à campeão», mas o Palmeiras também acabou por vencer o Cruzeiro (2-1), com um golo no último minuto e a equipa carioca precisa, agora, apenas de um empate, em casa, na última jornada, para juntar o título de campeão à Taça Libertadores.

«Tendo em conta essas duas finais do Brasileirão fica a sensação de dever cumprido. Foi uma vitória muito importante. Acho que todo contexto de hoje era importante, somar os três pontos. Ganhámos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam de forma imensa. Mais uma vez estou satisfeito. Falta um pequeno passo», começou por enunciar o treinador do Botafogo no final do jogo.

O Botafogo marcou logo aos 5 minutos, por Savarino, e depois segurou a magra vantagem, com Gatito em destaque entre os postes. «Por isso a satisfação dos jogadores, ontem eles trabalharam nesse sentido. Também se ganha jogos assim, por isso todos os detalhes contam. Quando temos pouco tempo de recuperação e de trabalho, é importante o detalhe. Acertamos bem o remate do Savarino. É um jogador diferenciado naquilo que é sua capacidade de finalização. Mas todos trabalharam bem, desde o Thiago (Almada), o primeiro passe para Alex [Telles] e a devolução, a bola cruzada do Thiago outra vez para a finalização», refere o antigo treinador do SP. Braga.

O título acabou por ficar adiado depois do Palmeiras de Abel Ferreira marcar o golo da vitória sobre o Cruzeiro (2-1) aos 90 minutos, mas para Artur Jorge a vitória da última madrugada já foi «à campeão». «Disse aos jogadores: isso é uma vitória de campeão. Agora temos de dar consistência, prolongar por mais três dias para que possamos ter a mesma atitude no domingo de poder então fechar as contas de que como queremos fechar. E ter a justiça a uma equipe que teve destaque e foi líder durante mais tempo nesse Brasileirão», acrescentou.

No domingo, o Botafogo vai receber o São Paulo e só precisa de um empate para festejar o título. «Sabemos que vamos ter um jogo difícil, o São Paulo não é uma equipe fácil de enfrentar. Mas estamos entusiasmados, a palavra que mais nos define pode ser essa. Entusiasmados com a possibilidade de no próximo domingo ganhar um título nacional em nossa casa, diante de todos os nossos adeptos. É de facto um enredo que tem tudo para ter um final feliz», referiu ainda Artur Jorge.