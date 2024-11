Artur Jorge optou olhar para o lado positivo do nulo do Botafogo na visita ao Atlético Mineiro, recusando antecipar a final da Taça Libertadores, entre os mesmos emblemas e considerando que ficam apenas a faltar doze pontos para o Botafogo comemorar o título no Brasileirão.

Um empate que deixa o Palmeiras de Abel Ferreira a apenas dois pontos de distância no topo da classificação do Brasileirão. «Saímos líderes novamente, continuamos sem perder. Sabíamos que teríamos um jogo difícil, o Atlético Mineiro é uma equipe boa. Hoje não quis jogar, mas conheço o valor da equipa. Dizer que é um ponto e seguimos líderes. Faltam doze pontos para disputar e vamos à luta», começou por destacar o treinador português em conferência de imprensa.

Uma final antecipada da Taça Libertadores, mas que não permite tirar muitas ilações em relação ao jogo que está marcado para 30 de novembro, até porque os dois rivais não se apresentaram na máxima força, com Hulk (Altlético) e Igor Souza (Botafogo) a começarem o jogo no banco.

«O contexto final vai ter uma envolvência diferente da que tivemos hoje, fosse qual fosse o resultado. Creio que não podemos levar daqui aquilo que vai acontecer no dia 30. As coisas vão ser, seguramente, diferentes para as duas equipes», comentou o líder do Botafogo.

O jogo da última madrugada acabou sem golos, mas com três expulsões, uma delas de Luiz Henrique, já depois do final do jogo em que se registo uma confusão entre jogadores e seguranças do clube da casa.

«Tivemos uma arbitragem infeliz. E isso acaba por condicionar o espetáculo. E disse isso na parte final. Não é aceitável que tenha um jogo constantemente parado e que tudo se permita para que a partida não flua, não tenha ritmo. E isso tudo condiciona para que se tenha avaliações diferentes sobre o jogo, uma emocional e outra racional. O racional disse que somamos um ponto contra um adversário difícil. O lado emocional diz que era desnecessário tudo isso, porque estamos aqui para jogar, disputar, podemos ganhar, perder ou empatar», destacou ainda.

Recordamos que o Botafogo e o Atlético Mineiro voltam a defrontar-se na final da Taça Libertadores que está marcada para 30 de novembro, para o Estádio Monumental, em Bueno Aires.