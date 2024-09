O Botafogo de Artur Jorge, líder do Brasileirão, não foi além de um nulo diante do Grémio, no Estádio Mané Garrincha, resultado que permite a aproximação do Palmeiras de Abel Ferreira, que fica a apenas um ponto da equipa carioca no topo da classificação. O treinador português admite uma quebra de rendimento da sua equipa e fala num «dia menos bom».

«A análise é em função do resultado, não estamos satisfeitos. Temos de admitir que não tivemos um dia muito bom, a verdade é essa. No jogo todo, criámos poucas situações de golo e finalizamos poucas jogadas, tivemos posse de bola muito passiva, com pouco ataque à baliza. Há dias assim, temos de admitir que não foi um bom dia para nós hoje. Temos de virar a página rapidamente porque essa não é a identidade desse Botafogo», destacou Artur Jorge em conferência de imprensa.

Com dez jornadas por disputar, o Botafogo continua em primeiro, mas, agora, apenas com um ponto de vantagem. «Temos de perceber que podemos voltar a ter momentos como esse nos dez jogos que faltam, mas a verdade é que não temos ninguém à frente. Temos de retirar aqui o que dá para retirar desse jogo, temos que ter essa humildade de reconhecer e assumir que hoje não foi um jogo da maneira que acostumamos a ver o Botafogo», referiu ainda.

Ora veja: