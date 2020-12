O Ceará foi ao Estádio São Januário agravar a crise de resultados do Vasco da Gama com uma goleada por 4-1. A equipa comanda por Ricardo Sá Pinto, que continua a recuperar da covid-19, caiu agora para a zona de despromoção numa semana em que também vai jogar o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Copa Sul-Americana, frente aos argentinos do Defensa y Justicia [1-1 na primeira mão].

Ainda sem o treinador português no banco, com a equipa entregue ao interino Alexandre Grasseli, a equipa cruz-maltina viveu mais uma noite de terror no São Januário com uma derrota pesada diante do Ceará que fez a festa com golos de Pedrinho (4m), Cléber (26m), Saulo Mineiro (79m) e Vinicius (89m). A equipa carioca não conseguiu melhor do que reduzir a diferença numa grande penalidade convertida por Ribamar (65m).

Com mais este desaire, o Vasco cai para o 17.º lugar, em zona de despromoção, enquanto o Ceará sobe quatro lugares, até ao 10.º lugar.

No outro jogo desta segunda-feira, o Grémio recebeu e venceu o Goiás por 2-1. Jean Pyerre (19m) e Maicon (67m) marcaram pela equipa de Porto Alegre, enquanto João Marcos (70m) reduziu a diferença para os visitantes. O Grémio destaca-se no quarto lugar com os pontos do que o Internacional, Santos e o Palmeira de Abel Ferreira, enquanto o Goiás está no último lugar da classificação.