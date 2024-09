No encerramento da 26.ª jornada do Brasileirão, o Internacional triunfou, por 3-0, na receção ao Cuiabá. Na madrugada desta terça-feira, a turma de Roger Machado alinhou com o médio Fernando, ex-FC Porto, de início.

Do outro lado, os médios Lucas Mineiro – ex-Sp. Braga – e Lucas Fernandes – ex-Portimonense – foram titulares.

Num encontro de sentido único, a missão dos forasteiros complicou-se ao segundo minuto, quando o central Marllon cedeu o lugar a Bruno Alves, por lesão.

Pouco depois, aos 11m, Alan Patrick inaugurou o marcador, de penálti.

De seguida, aos 13m, nova lesão no Cuiabá, desta feita do lateral direito Matheus Alexandre, rendido por Railan.

Antes do intervalo, aos 41m, o experiente central Gabriel Mercado, de 37 anos, duplicou a vantagem dos anfitriões.

No segundo tempo, entre trocas, o avançado Rafael Borré selou o triunfo do Internacional, aos 73m.

Até final, no Cuiabá, Lucas Fernandes foi rendido pelo médio Filipe Augusto – ex-Benfica, Sp. Braga e Rio Ave – enquanto o avançado Gustavo Sauer, ex-Boavista, também foi a jogo. Todavia, sem efeito.

Assim, o Internacional é oitavo, com 38 pontos, com dois jogos de atraso face aos adversários como Cruzeiro, Bahia e São Paulo (5.º).

Ao cabo de cinco jogos a pontuar, o emblema de Porto Alegre visitará o «Tricolor» na noite de domingo (20h30).

Por sua vez, o Cuiabá é 19.º classificado, com 22 pontos, a cinco da linha de água. Na próxima ronda, na noite de domingo (22h30), haverá receção ao Cruzeiro (7.º).