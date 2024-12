Emoções ao rubro na última madrugada no Brasileirão com o Botafogo de Artur Jorge a ficar a apenas um ponto de festejar a conquista do título, cinco dias depois de ter vencido a Libertadores. O Botafogo cumpriu a sua parte e bateu o Internacional (1-0) e o Rio de Janeiro ficou a apenas um minuto de voltar a sair à rua, mas o Palmeiras de Abel Ferreira acabou por adiar a festa com um golo no último minuto em casa do Cruzeiro (2-1) que mantém os dois treinadores portugueses separados por apenas três pontos.

Veja como está a classificação do Brasileirão

Os dois candidatos venceram nos jogos da 37.ª e penúltima jornada e o terceiro título do Botafogo, depois das conquistas de 1968 e 1995, ficou, assim, adiado por mais uma semana, para a derradeira jornada do Brasileirão, em que a formação de Artur Jorge vai receber o São Paulo e a equipa de Abel Ferreira o Fluminense.

Começamos pelo líder que chegou ao Beira-Rio moralizado, depois de há quatro dias ter conquistado, pela primeira, vez a Taça Libertadores, numa final com o Atlético Mineiro (3-1), e também depois de ter roubado ao Palmeiras a liderança do Brasileirão na ronda anterior, com um triunfo em pleno Allianz Parque, também por 3-1.

A formação de Artur Jorge sabia que não podia perder, pois voltaria a perder a liderança se isso acontecesse, e o início do jogo não lhe poderia ter corrido melhor, já que marcou logo aos cinco minutos.

Na sequência de um canto, o argentino Thiago Almada colocou a bola à entrada da área, onde apareceu o venezuelano Jefferson Severino a rematar, sem deixar a bola cair no relvado, colocando-a junto ao poste esquerdo da baliza do uruguaio Sergio Rochet.

O Internacional tentou responder e, até ao intervalo, teve três boas ocasiões para empatar, pelo ex-sportinguista Bruno Tabata, aos 12 minutos, o equatoriano Enner Valencia, com um remate ao poste direito, aos 23, e o argentino Rafael Santos Borré, aos 44.

Na segunda parte, os anfitriões também poderiam ter marcado, nomeadamente por Bruno Henrique (48m), Wesley (75m) e Borré (90m), mas Gatito, guarda-redes do Botafogo, manteve a equipa de Artur Jorge na rota do título.

Apesar de algum sofrimento na parte final, o conjunto de Artur Jorge cumpriu a sua parte no Beira-Rio, mas, em Belo Horizonte, não teve a ajuda do Cruzeiro, equipa face à qual perdeu, aliás, os dois jogos no Brasileirão.

No Mineirão, à porta fechada, os locais ainda se adiantaram no marcador, já na segunda parte, aos 52 minutos, pelo ex-leão Matheus Pereira, mas o Palmeiras deu a volta ao resultado, com golos de Maurício (61m) e do miúdo Estêvão (90m), este último de livre direto.

Com o triunfo do Palmeiras, tudo ficou adiado para a última ronda, com Abel Ferreira ainda a sonhar com o «tri», à distância de um triunfo e da derrota do Botafogo a fechar: se isso acontecer, a equipa de São Paulo vence o troféu por ter mais vitórias.

