Sortes diferentes para os treinadores portugueses no Brasileirão na última madrugada. O Bragantino de Pedro Caixinha regressou às vitórias, num jogo em que jogou toda a segunda parte reduzido a dez, enquanto o Cuiabá de Petit perdeu, em pleno Pantanal, diante do Fluminense, num jogo que assinalou a estreia de Thiago Silva pela equipa carioca.

Começamos pelo Bragantino que, a jogar em casa, bateu o Athletic Paranaense por 1-0, num jogo dramático. A equipa de Caixinha adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Raúl, logo aos 8 minutos, mas, mesmo em cima do intervalo, ficou reduzida a dez, por expulsão do guarda-redes Cleyton por falta sobre Erick apontada pelo VAR.

Mesmo reduzida a dez, a equipa da casa segurou a vantagem até ao final do jogo e, depois de três jornadas sem vencer, regressou aos triunfos. Três pontos que permitem ao Bragantino subir até ao nono lugar da classificação, com 25 pontos.

Entretanto, no Pantanal, o Cuiabá de Petit perdeu na receção ao Fluminense que começou o jogo no último lugar da classificação. Um jogo que assinalou a estreia de Thiago Silva, de 39 anos, pela equipa carioca, mas o golo solitário que definiu o resultado final foi marcado por uma jovem promessa do clube do Rio de Janeiro.

O primeiro destaque foi para o experiente central que voltou a vestir a camisola do Fluminense, dezasseis anos depois e a verdade é que este foi o primeiro jogo em que o Fluminense não consentiu golos no campeonato.

Destaque para o mais velho, mas o jogo acabou por ser decidido pelo mais novo, Kauã Elias, de apenas 18 anos, que já tinha marcado no empate diante do Criciúma, aos 73 minutos.

Um golo solitário, mas que permite ao Fluminense entregar a lanterna vermelha ao Goiás, enquanto o Cuiabá é o primeiro clube acima da linha de água.

A estreia de Thiago Silva: