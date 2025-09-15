O Corinthians foi ao Estádio Maracanã bater o Fluminense por 1-0, no grande jogo da 23.ª jornada do Brasileirão que contou com o regresso de Neymar à competição, no empate do Santos na visita ao Mineirão (1-1). No topo da classificação, o Flamengo não desarma e foi a Caxias bater o Juventude por 2-0.

Começamos pelo jogo no Maracanã, onde Corinthians de Dorival Júnior bateu o Fluminense de Renato Gaúcho que, a três dias de defrontar os argentinos do Lanús, nos quartos de final da Taça Sul-Americana, entrou em campo com os habituais suplentes. O golo da equipa paulista surgiu já na segunda parte, na sequência de um livre de Matheuzinho e um desvio de cabeça de André Ramalho. No estádio ficou a sensação que o livre foi direto, mas o golo foi atribuído ao defesa.

Entretanto, o líder Flamengo, que vinha de uma derrota diante do Grémio, recuperou a vantagem no topo da classificação, com uma vitória no campo do Juventude, com dois golos de cabeça, um em cada uma das partes: Arrascaeta (32m) e Emerson royal (87m).

Com esta vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos, mais quatro do que o Palmeiras de Abel Ferreira e mais seis do que o Cruzeiro.

Neymar regressa e assusta

Grande expetativa em Minas Gerais para o regresso de Neymar à competição, apesar de um pequeno susto, logo a abrir o jogo. Estavam decorridos apenas 36 segundos de jogo quando o avançado apresentou queixas e tudo apontava para um ressentimento da lesão anterior. No entanto, depois de três minutos fora, a receber assistência médica, o internacional brasileiro acabou por voltar ao jogo e só foi substituído aos 81 minutos.

Neste jogo, Santos esteve por cima ao longo da primeira parte, mas não conseguiu marcar à equipa de Hulk. O início da segunda parte foi um pesadelo para os paulistas, com o guarda-redes Zé Ivaldo a ser expulso logo a abrir, antes do Atlético chegar à vantagem com um golo de Igor Gomes.

No entanto, mesmo reduzido a dez, o Peixe ainda chegou ao empate, com um penálti convertido pelo ex-portista Tiquinho Soares a cinco minutos dos 90.

Nos jogos deste domingo, destaque ainda para a vitória do São Paulo sobre o Botafogo (1-0), com um golo solitário de Dinenno (7m); e para o empate entre Bragantino e Sport Recife (1-1). A equipa da casa esteve a vencer com um golo de Sasha (58m), mas os visitantes ainda empataram por Derik Lacerda (90m), antigo jogador do Moreirense.

Confira a classificação do Brasileirão