O Palmeiras de Abel Ferreira, travou a sequência de vitórias do Cruzeiro na última madrugada e voltou a reduzir a diferença para o Botafogo de Artur Jorge para apenas três pontos no topo da classificação do Brasileirão. Começa a desenhar-se um duelo de portugueses na luta pelo título brasileiro.

Depois do Botafogo ter arrancado a quinta vitória consecutiva diante do Internacional (1-0), com alguma fortuna, com um golo solitário de Luiz Henrique, o Palmeiras impôs a sua lei no Allianz Parque, onde continua invencível, com 14 vitórias e dois empates, ao bater o Cruzeiro por 2-0.

O Cruzeiro, que vinha numa trajetória ascendente, com três vitórias consecutivas, não resistiu à pressão da equipa de Abel Ferreira que, diante de mais de 40 mil adeptos, abriu o marcador, aos 35 minutos, com um remate de Flaco López de fora da área. O Cruzeiro ainda empatou, logo a seguir, aos 44 minutos, por Lucas Silva, mas o golo acabaria por ser anulado após intervenção do VAR.

Os jogadores do Cruzeiro bem protestaram, mas o Palmeiras foi mesmo em vantagem para o intervalo, antes de uma segunda parte eletrizante, com duas equipas a jogar ao ataque. O jogo acabou por cair para o lado da equipa da casa, com Gabriel Menino a marcar o segundo golo do Verdão já em tempo de compensação.

O Palmeiras segue, assim, a três pontos do Botafogo, com o Flamengo, no terceiro lugar, ainda com um jogo em atraso.

