O Palmeiras de Abel Ferreira foi a Caxias do Sul bater o Juventude de Abel Braga com uma goleada que contou com oito golos (5-3). A equipa da casa ainda empatou por duas vezes, mas os visitantes, com um hat-trick de Raphael Veiga, venceram e ficaram, agora, a apenas um ponto do Botafogo de Artur Jorge.

