Brasilerão: clássico Fla-Flu adiado de sábado para domingo
Regresso conturbado do Flamengo de Cusco ditou adiamento do grande jogo da 11.ª jornada
Regresso conturbado do Flamengo de Cusco ditou adiamento do grande jogo da 11.ª jornada
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o clássico Fla-Flu, marcado para o Maracanã, foi adiado de sábado para domingo, depois de um atraso do voo que trazia a comitiva do Flamengo de Cusco, no Peru, onde a equipa carioca foi jogar, na quarta-feira à noite, para a Taça Libertadores.
«A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12 de abril), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h00 (de Brasília)», escreveu a CBF num comunicado.
Um regresso conturbado ao Rio de Janeiro, depois da equipa não ter sido autorizada a viajar na quarta-feira à noite, depois da estreia na Libertadores. A comitiva brasileira teve de passar a noite em Cusco e, no dia seguinte, viajou para Arequipa, onde teria um voo marcado para as 11h00, mas que acabou por ser adiado. Tudo somado, o Flamengo só aterrou no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, já depois das 19h00 de quinta-feira.
O Fluminense, que na terça-feira também jogou em Caracas, na Venezuela, manifestou-se sensível aos problemas de logística do rival e não contestou o adiamento do clássico onde irá entrar em campo com o estatuto de anfitrião.
Com dez jornadas disputadas, o Fluminense é terceiro classificado do Brasileirão, com 20 pontos, enquanto o Flamengo é quarto, com 17 pontos, mas com um jogo em atraso.
NOTA OFICIAL— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2026
Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.
Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da… pic.twitter.com/rTmUd8FOpv