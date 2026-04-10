A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o clássico Fla-Flu, marcado para o Maracanã, foi adiado de sábado para domingo, depois de um atraso do voo que trazia a comitiva do Flamengo de Cusco, no Peru, onde a equipa carioca foi jogar, na quarta-feira à noite, para a Taça Libertadores.

«A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12 de abril), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h00 (de Brasília)», escreveu a CBF num comunicado.

Um regresso conturbado ao Rio de Janeiro, depois da equipa não ter sido autorizada a viajar na quarta-feira à noite, depois da estreia na Libertadores. A comitiva brasileira teve de passar a noite em Cusco e, no dia seguinte, viajou para Arequipa, onde teria um voo marcado para as 11h00, mas que acabou por ser adiado. Tudo somado, o Flamengo só aterrou no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, já depois das 19h00 de quinta-feira.

O Fluminense, que na terça-feira também jogou em Caracas, na Venezuela, manifestou-se sensível aos problemas de logística do rival e não contestou o adiamento do clássico onde irá entrar em campo com o estatuto de anfitrião.

Com dez jornadas disputadas, o Fluminense é terceiro classificado do Brasileirão, com 20 pontos, enquanto o Flamengo é quarto, com 17 pontos, mas com um jogo em atraso.