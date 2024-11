Memphis Depay está a jogar no Corinthians, no Brasileirão, longe dos holofotes do futebol europeu e, nessa condição, deixou de ser chamado à seleção dos Países Baixos. Nesse sentido, o clube paulista decidiu convidar formalmente o selecionador neerlandês, Ronald Koeman, a ir ao Neo Química Arena assistir a um jogo do avançado que, nos últimos sete jogos, marcou três golos.

Memphis Depay, com uma carreira ao serviço de clubes como o Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético Madrid, era presença habitual na seleção laranja e é mesmo o segundo melhor marcador da história da seleção neerlandesa, com um total de 46 golos, ficando apenas atrás de Van Persie [50 golos], mas não voltou a ser chamado desde a última fase final do Campeonato da Europa.

Na última conferência de imprensa, Ronald Koeman explicou que o avançado não tinha chamado por questões físicas, mas também deu conta das dificuldades de acompanhar a evolução do jogador num campeonato tão longínquo. «Ele ainda não totalmente recuperado, mas está a recuperar a forma. Os dados que temos dizem que precisa ainda de melhorar», destacou o selecionador.

Foram estas declarações que levaram o clube a convidar o selecionador a assistir a um jogo de Depay.

Segundo revela o Globo Esportes, o convite foi enviado por e-mail, mas o clube ainda não obteve qualquer resposta da parte de Ronald Koeman.