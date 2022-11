O Corinthians de Vítor Pereira aproveitou a «ressaca» do Flamengo pela conquista da Taça Libertadores para ir ao Maracanã vencer o rival e, desta forma, garantir um lugar na maior competição sul-americana de clubes na próxima época. Enquanto os adeptos festejavam o título continental do Mengão nas bancadas, o Timão venceu no relvado por 2-1.

Sob intensa chuva, o jogo começou equilibrado, com oportunidades nas duas balizas, mas no final da primeira parte, o Corinthians colocou-se em vantagem, com Du Queiroz a abrir o marcador após cruzamento de Vital.

No entanto, logo a abrir a segunda parte, a equipa carioca chegou ao empate, com Cebolinha a destacar Matheus França que não teve dificuldades em bater o guarda-redes adversário. O jogo ganhou intensidade e o Corinthians acabou por recuperar a vantagem, aos 74 minutos, na sequência de uma arrancada de Méndez pela direita e um passe para Yuri Alberto fazer o 2-1.

O Corinthinas, que já tinha vencido o Flamengo em casa, por 1-0, acabou por vencer os dois jogos com o rival esta época, o que já não acontecia desde 2015.

Com este triunfo, o Corinthians destaca-se no quinto lugar, com os mesmos 61 pontos do que o Flamengo e Fluminense, mas garante desde já a qualificação para a próxima edição da Taça Libertadores.

Apesar da derrota, o Flamengo não deixou de festejar com os mais de 60 mil adeptos que foram ao Maracanã e terminaram o jogo a cantar. Antes do início do jogo, os jogadores e o treinador Dorival Junior exibiram os troféus da Taça do Brasil e da Libertadores em redor do relvado.