Armando Evangelista destacou a necessidade de «sair da zona de conforto» na apresentação como novo treinador do Goiás, atual 17.º classificado da Série A do Brasileirão. O treinador que qualificou o Arouca para a Liga Conferência é o sétimo treinador português no principal escalão do Brasil.

«Eu estava num projeto de três anos, um projeto que quando iniciei havia a exigência de subir para o que corresponde à Série A, que chamamos de Primeira Liga, e estabilizar o clube na Primeira Liga. Era um projeto de três anos. Subimos, mantivemos o clube e neste ano conquistamos o quinto lugar, que dá acesso à Conference League», começou por enunciar o novo treinador do Goiás em conferência de imprensa.

O treinador falou, depois, da ambição de dar início a um novo desafio na sua carreira. «Houve conversas para a continuação, mas não me sentia mais confortável para minhas ambições. Eu precisava de um novo desafio e senti que saindo da minha zona de conforto, poderia crescer e evoluir. Não vou ensinar nada a ninguém, venho colaborar com uma equipe e pretendemos crescer todos juntos», prosseguiu.

Armando Evangelista foi o sétimo treinador português a chegar, esta época, ao Brasileirão, onde já estavam Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro), Abel Ferreira (Palmeiras) e António Oliveira (Cuiabá). «Hoje em Portugal esta vinda de treinadores portugueses para o Brasil despertou uma cobiça. O futebol brasileiro é muito acompanhado e valorizado em Portugal. Os técnicos aqui estão sendo escolhidos com muito critério. Isso valoriza o querer estar presente nesse campeonato, querer evoluir e transmitir nossas ideias. Em Portugal isso é valorizado, a chegada de técnicos conceituados. São técnicos que não teriam problema em trabalhar na Europa, mas que neste momento o desafio do futebol brasileiro é muito importante», comentou ainda.

Armando Evangelista foi apresentado ao lado da sua equipa técnica que conta com o adjunto António Machado, o preparador físico Filipe Freitas e o treinador de guarda-redes Hélder Godinho.

Armando Evangelista vai ter tempo para analisar o novo plantel, uma vez que o Brasileirão, nesta altura, está suspenso para os jogos das seleções e a estreia pelo Goiás será apenas a 22 de junho, no Rio de Janeiro, frente ao Vasco da Gama.