O Fluminense formalizou a rescisão do contrato de Marcelo junto da Confederação Brasileira de Futebol um mês depois do desentendimento entre o experiente lateral e o treinador Mano Menezes.

Foi já há um mês a troca de palavras junto à linha lateral que levou o clube a prescindir do jogador que fez história no Real Madrid. A rescisão do contrato ficou acertada entre as duas partes logo no dia seguinte, mas só agora é que o contrato foi formalmente rescindido.

A demora na rescisão ficou a dever-se a «burocracias jurídicas», já que o contrato de Marcelo envolvia vários pontos, dois deles eram relacionados com contratos de publicidade e percentagens sobre a venda de produtos relacionados com o camisola 12.

O jogador não voltou a falar na polémica e limitou-se a fazer uma publicação nas redes sociais a diz que «a verdade, como o sol, sempre sairá».