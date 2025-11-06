Hulk, antigo avançado do FC Porto, chegou à marca dos 500 golos na carreira, ao marcar na vitória do Atlético Mineiro sobre o Bahia (3-0), na última madrugada, em jogo da 32.ª jornada do Brasileirão.

Depois de um nulo na primeira parte, os mineiros tiraram máximo proveito da expulsão do defesa Kanu para se imporem no jogo e partirem para a vitória. Foi o próprio Hulk que abriu o marcador, com um golo muito festejado pelo avançado e por toda a equipa, uma vez que o jogador de 39 anos já não marcava no Brasileirão em lances de bola corrida há mais de um ano.

Foi o golo 132 em 281 jogos pelo Altético Mineiro, mas foi o golo 500 da carreira, incluindo 77 em pouco mais de quatro temporadas no FC Porto.

No final do jogo, o experiente avançado recebeu umas botas especiais a assinalar o número redondo e emocionou-se.

«Estou muito grato por tudo o que aconteceu na minha vida, vim de baixo e só Deus sabe o que tive de enfrentar para poder estar aqui hoje. Criado com três irmãs mais velhas e três mais novas. Os meus pais trabalhando para caramba para não deixar faltar o nosso pão em cada dia. Começar a jogar com 12 anos e hoje com 39 anos chego nessa marca histórica. Nem tinha noção, na semana passada recebi os números», comentou emocionado.

O avançado agradeceu depois o apoio da família e também do Atlético Mineiro que lhe permitiu voltar a jogar no Brasil aos 34 anos. «O Brasil tem mais de 500 anos, é um país de futebol e eu estou entre os dez que chegaram a essa marca. Não tenho palavras para descrever este momento. Gratidão a Deus», destacou ainda.